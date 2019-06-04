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- Adanalı şehit herkesi ağlattı

1 saat önce

- Adanalı şehit herkesi ağlattı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in cenazesi Ramazan Bayramının 1.

- Adanalı şehit herkesi ağlattı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in cenazesi Ramazan Bayramının 1. gününde toprağa verildi
Törene katılanlar ve şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu
Şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzunda götürülürken, mezar ziyaretine gelen küçük bir kızın şehit için ağlaması da dikkat çekti
ADANA - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in cenazesi Ramazan Bayramının 1. gününde toprağa verildi. Törene katılanlar ve şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Şehit Yücel'in cenazesi uçakla sabah saat 10.00 sıralarında memleketi Adana'ya getirildi. Yücel'in cenazesi öne helallik alınması için Gazipaşa Mahallesindeki baba ocağına götürüldü. Cenaze daha sonrada Kabasakal Mezarlığına getirildi. Cenaze aracından indirilen şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzunda cenaze namazının kılınacağı alana getirildi.
Şehit Yücel'in annesi Sevtap ve kız kardeşi Ebru Yücel gözyaşlarına boğuldu. Anne ve kız kardeşleri kadın askerler teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta durabilen şehit babası Cabbar Yücel cenaze alanına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kolunda geldi.
Daha sonra şehidin cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini ileten Ömer Çelik, "Üzerimizde düşen biz bu vatanda onurlu ve şerefli yaşayalım diye canlarını feda eden şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır" dedi.
Bu arada, şehidin erkek kardeşi Emre Yücel'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Çelik'in konuşmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşlarının omuzlarında tekrar cenaze aracına götürüldü. Bu sırada bayram nedeniyle yakınının mezarını ziyarete gelen küçük bir kızın gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Kız çocuğunun annesi, "Hiç tanımıyoruz akrabamız değil ama çok üzüldük. Bayram günü şehit olmuş" dedi. Şehit daha sonra cenaze aracıyla şehitliğe götürülerek toprağa verildi.
Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, komutanlar ve çok sayıda polis müdürü ile vatandaşlar katıldı.
- Adanalı şehit herkesi ağlattı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
Ovacık, Tunceli, Genel
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