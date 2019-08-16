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Adanalı şehitlerin kader birliği

41 dakika önce

Adana'da polis olmadan önce arkadaş olan 15 Temmuz şehitleri ikiz Oruç kardeşler ve Yunus Uğur'un ailelerine İçişleri Bakanlığınca hazırlanan plaketleri de aynı anda teslim edildi.

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Adana'da polis olmadan önce arkadaş olan 15 Temmuz şehitleri ikiz Oruç kardeşler ve Yunus Uğur'un ailelerine İçişleri Bakanlığınca hazırlanan plaketleri de aynı anda teslim edildi.

15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Ankara'da eğitimde olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile yine Adanalı polis memuru Yunus Uğur aynı helikopterde şehit düşmüştü. Daha sonra Oruç kardeşler ile Uğur'un Adana'dan çok yakın arkadaş oldukları ve aynı kaderi paylaştıkları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanlığı tarafından darbe girişimi sırasında şehit olan polis memurlarının ailelerine plaket hazırlandı. Bu plaketler emniyet genel müdürlüğü tarafından illere gönderildi. Adana'da da çocukluk arkadaşı olan, şehadete de birlikte giden Oruç kardeşler ve Uğur'a da plaket aynı anda gönderildi. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, önce Oruç kardeşlerinin babası Ali Oruç'a ardından da şehit Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur'a plaketleri verdi. Şehit babaları devletin düşünerek plaket göndermesinin kendilerini hem duygulandırdığını hem de sevindirerek göğüslerin kabarttığını söyledi. - ADANA
Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:56 Kaynak: İHA
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