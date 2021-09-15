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Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış - Son Dakika

Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış

15.09.2021 12:03
Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış, System.String[]

ADANA'da, 'ütü tostu' ile meşhur olan ve tost hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt (27), kullandığı minibüsle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

ADANA'da, 'ütü tostu' ile meşhur olan ve tost hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt (27), kullandığı minibüsle yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kurt'un, kazadan önce, minibüsün 206 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla- Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt'un cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.Öte yandan Anıl Kurt'un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt'un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü. Başka gönderisinde ise 'Daha yeni başladık' notunu paylaşan Anıl Kurt'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.


Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış
Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış
Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış
Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış
Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış
Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış
Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış
Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış

Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış - Son Dakika
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