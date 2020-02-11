Adanalı üreticiler zirai don nedeniyle endişeli - Son Dakika

Adana'da 3 gündür etkili olan soğuk hava ve zirai don üreticileri endişelendirdi.

Meteoloroji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan zirai don, özellikle bu gece sabaha karşı "kuvvetli don" olarak gerçekleşti.

Adana'nın önemli tarım merkezlerinden Karataş'ta gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,8, Yumurtalık'ta sıfırın altında 2 derece olurken, Ceyhan'da termometreler eksi 5 dereceyi gördü.

Don nedeniyle karpuz seralarında ve narenciye ağaçlarında buz sarkıtları oluştu.

Yetkililer, bu gece de "hafif don" beklendiğini belirti.

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye karpuz üretiminin yüzde 20'sinin elde edildiği Adana'da erkenci karpuzların bu ayın sonuna kadar ekiminin yapıldığını belirtti.

Son 3 gündür yaşanan zirai donun Yumurtalık ve Karataş ilçeleri ile Tuzla yöresinde karpuzu olumsuz etkilediğini ifade eden Doğan, "Zirai don birkaç gündür vardı ama bu geceki don hem fazla hem sabahın geç saatlerine kadar devam etti. Yöremizde çok ender görülen şekilde uzun sürdü. Erkenci karpuzda çift muşambalı seralarda bile fidelerin olumsuz etkilendiğini düşünüyoruz." dedi.

Doğan, narenciye ürünlerinin de dondan etkilenmiş olabileceğini ifade etti.

Doğan, "Narenciyede enterdonat limonlar dona çok hassastır. Bahçelerde soğuk hava kırıcı pervaneler devreye girmesine rağmen çok etkili olmadı. Özellikle genç fidanlardan endişeleniyoruz. Özelikle seracıların 24 saat ürünlerini kontrol altında tutmaları zorunlu." diye konuştu.

Büyük ağaçlar da etkilenmiş olabilir

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de narenciyede fidanlar kadar meyve veren ağaçların da zarar gördüğünü tahmin ettiklerini söyledi. İncefikir, "Büyük ağaçların ve üzerindeki ürünün de etkilendiğini düşünüyoruz. Don bu şekilde devam ederse özellikle limon ve sırayla diğer ürünlerde önümüzdeki yıl verimi etkileyebilecektir." dedi.

Adana'da 30 yıldır karpuz üretimi yapan Veli Şahbaz da ocak ayının 5'inden itibaren 300 dönüm karpuz ektiğini, 300 dönüm daha ekmeyi planladığını belirtti.

Ekili alanlara son zirai donun büyük zarar verdiğini belirten Şahbaz, "Çift kat muşambada damlama sulama veriyoruz. Su buhar oluyor, dışarda da don olunca serada buz sarkıtları oluşuyor. Bu 300 dönümden pek umudum yok. Yarından sonra don olmazsa burayı yeniden ekeceğim." diye konuştu.