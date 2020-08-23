Adanalı ustadan kebaba yeni yorum: Suşi kebabı - Son Dakika

ADANA'da kebap ustası Şevket Azboy'un (59), Uzak Doğu kültüründen esinlenerek yaptığı 'et suşi kebabı' yöre halkının ilgisini çekti.

Kentte yaklaşık 30 yıldır merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'ndeki restoranında kebapçılık yapan Şevket Azboy, geçmiş yıllarda bir restoranda Uzak Doğu yemeği olan suşiyi tattı ve yemeğin şeklini çok beğendi. Suşinin şeklini Adana kebabına uyarlamaya karar veren kebap ustası, mangalda pişen bir kebabı alarak etrafına pide sardı. Daha sonra pideyi suşi şeklinde kesen Azboy, yoğurt ve tereyağı ile süslediği yemeğe 'Suşi kebabı' ismini verdi. Adanalıların ilk duyduklarında şaşırsalar da tadına baktıklarında suşi kebabını çok sevdiğini dile getiren Azboy, kentte et ile ilk defa kendisinin suşi yaptığını kaydetti.