Adanalı ustadan kebaba yeni yorum: Suşi kebabı - Son Dakika

Adanalı ustadan kebaba yeni yorum: Suşi kebabı

ADANA'da kebap ustası Şevket Azboy'un (59), Uzak Doğu kültüründen esinlenerek yaptığı 'et suşi kebabı' yöre halkının ilgisini çekti.

Adanalı ustadan kebaba yeni yorum: Suşi kebabı, System.String[]

ADANA'da kebap ustası Şevket Azboy'un (59), Uzak Doğu kültüründen esinlenerek yaptığı 'et suşi kebabı' yöre halkının ilgisini çekti.

Kentte yaklaşık 30 yıldır merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'ndeki restoranında kebapçılık yapan Şevket Azboy, geçmiş yıllarda bir restoranda Uzak Doğu yemeği olan suşiyi tattı ve yemeğin şeklini çok beğendi. Suşinin şeklini Adana kebabına uyarlamaya karar veren kebap ustası, mangalda pişen bir kebabı alarak etrafına pide sardı. Daha sonra pideyi suşi şeklinde kesen Azboy, yoğurt ve tereyağı ile süslediği yemeğe 'Suşi kebabı' ismini verdi. Adanalıların ilk duyduklarında şaşırsalar da tadına baktıklarında suşi kebabını çok sevdiğini dile getiren Azboy, kentte et ile ilk defa kendisinin suşi yaptığını kaydetti.

'BAŞTA ÇEKİNDİM'Suşi kebabının hikayesinin neredeyse 30 yıla dayandığını dile getiren Azboy, bu fikri ilk kez kendisinin hayata geçirdiğini ama daha sonra Türkiye'de birçok restoranda et suşi kebabının yayıldığını söyledi. İlk etapta suşi kebabını Adanalıların önüne koymakta çekindiğini belirten Azboy, yemeği tadanlardan olumlu tepkiler alması üzerine suşi kebabını restoran menüsüne koymaya karar verdiğini kaydetti.'İLK DUYDUKLARINDA BALIK SANIYORLAR'Kebapçılıkta yeniliğe açık olmak gerektiğini ifade eden Azboy, "Bu işi severek yapıyorsan aklına değişik şeyler gelir. Sürekli ilerlemek ve yenilikçi olmak gerekir. Durduğun yerde sayarak lezzet yakalayamazsın. Sürekli kendini geliştirerek çalışmak gerek" dedi.İnsanların suşi ismini duyunca yemeğin balıktan yapıldığını düşündüğünü söyleyen Azboy, suşi kebabının ana ürününün Adana kebabı olduğunu dile getirdi. Azboy, fiyatı 40 liradan günde yaklaşık 30 porsiyon suşi kebabı sattığını söyledi.

Uzak Doğu, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adanalı ustadan kebaba yeni yorum: Suşi kebabı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı         
12:10
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı         
11:42
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek         
11:36
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek         
10:17
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi         
08:46
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu         
08:35
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu         
08:21
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu         
03:20
Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu? Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu?         
00:25
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı         
23:59
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak         
21:13
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti         
19:50
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir         
18:58
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu         
18:33
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı         
15:34
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 16:22:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adanalı ustadan kebaba yeni yorum: Suşi kebabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei