Son Dakika Haberleri: Adanalılar, 3 Yıl Sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda Yeni Yılı Kutladı

Adanalılar, 3 Yıl Sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda Yeni Yılı Kutladı

25 dakika önce

ADANALILAR, 3 yıl aradan sonra ilk kez yeni yılı Uğur Mumcu Meydanı'nda kutladı.

Adanalılar, 3 Yıl Sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda Yeni Yılı Kutladı, System.String[]
ADANALILAR, 3 yıl aradan sonra ilk kez yeni yılı Uğur Mumcu Meydanı'nda kutladı. Güvenlik gerekçesi nedeniyle 3 yıldır meydandaki kutlamalar iptal ediliyordu. 

Soğuk havaya rağmen Uğur Mumcu Meydanı'na akın eden binlerce Adanalı, 3 yıl aradan sonra yeni yılı alanlarda kutlamanın sevincini ünlü şarkıcı Gökçe ile yaşadı. Saat 22.00'da sahneye çıkan Gökçe, hareketli şarkılarıyla soğuk yılbaşı gecesini ısıtırken, binlerce Adanalıya coşkulu bir gece yaşattı. Meydandaki dev yılbaşı ağacına da ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Yeni yıldan beklentisi olan bazı vatandaşlar ise dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı. Saatler 00.00'ya yaklaşırken sahneye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şarkıcı Gökçe ile geri sayımda bulundu. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde meydandaki havai fişekler ateşlenerek, görsel şölen sunuldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalan Gökçe, binlerce Adanalının alkış yağmuru altında konserini bitirdi. DJ eşliğinde eğlenmeye devam eden vatandaşlar, daha sonra alanı olaysız şekilde dağıldılar.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:03 Kaynak: DHA

Hüseyin Sözlü, Adana, Saatler, Gökçe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:28:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adanalılar, 3 Yıl Sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda Yeni Yılı Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]