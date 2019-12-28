Adanalılar afetin şokunu atlatmaya çalışıyor - Son Dakika
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Adanalılar afetin şokunu atlatmaya çalışıyor

6 saat önce

Adana'da 2 gün boyunca süren şiddetli yağmurda ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, hasarlarını gidererek normal yaşantılarına dönmeye çalışıyor.

Adanalılar afetin şokunu atlatmaya çalışıyor, System.String[]

Adana'da 2 gün boyunca süren şiddetli yağmurda ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, hasarlarını gidererek normal yaşantılarına dönmeye çalışıyor. Evlerinde eşyaları kullanılamaz hale gelen, iş yerlerindeki gıda malzemeleri su altında kalan, otomobili bozulan vatandaşlar, havanın düzelmesi ile yaralarını sarmak, hasarlarını gidermek için kolları sıvadı.


Yaşanan afet sonrası Levent Mahallesi'nde hala temizliğe devam eden bazı vatandaşlar, gece yarısı evlerini su bastığını ve çok korktuklarını söyledi.


Emin Başak isimli vatandaş evinin bahçesindeki otomobilin göğüs kısmına kadar su geldiğini ifade ederek, "Araba su aldığı için çalışmıyor. Otomobilin koltuklarını söktük. Yukarı çıkardık kuruması için" dedi.


"Eşim sinirden oturdu ağladı"


Başak, evi su basmaya başlamasının ardından önlem almaya çalıştıklarını belirterek, "Eşyalarımızı kurtarmak için önlemimizi almaya çalıştık ama kurtaramadık. Rögarlar dar olduğu için banyodan, mutfaktan tuvaletten hep sular çıktı. 25 santime kadar su vardı evin içinde. Eşyalarımızın durumu ortada dışarı attık. O an eşim sinirden oturdu ağladı fakat yapacak bir şey yoktu. Çamaşır makinesini yeni almıştım o suyun altında kaldı. Oturma grubu da gitti. Giydiğimiz bütün elbiseler ıslandı temizlik devam ediyor artık 1 hafta mı sürer 10 gün mü sürer bilmiyorum" diye konuştu.


"Malzemelerimizin hepsi sular altında kaldı"


Velil Harran isimli genç de iş yerinde temizliğe başladıklarını söyleyerek, "Yağmur yağınca çok su gelmiş iş yerine zarar vermiş. Dolap, makineler hepsi yanmış. Malzemelerimizin hepsi sular altında kaldı. Gelip baktılar, yazdılar. 5 gündür açamıyorduk şimdi geldik temizlik yapıyoruz" şeklinde konuştu.


Muhammed Bağdadi de işlettiği markete 1,5 metreye yakın su girdiğini, bütün malzemelerin zarar gördüğünü ve 2 gündür temizlik yaptığını kaydetti.


Öte yandan, temizlik yapılan mahallelerde Yüreğir Belediyesi tarafından zarar gördüğü tespit edilen evlere gıda yardımı yapıldı. - ADANA

Levent Mahallesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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