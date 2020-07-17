Adanalılar bunaltan sıcaklarda buz gibi aşlama ile serinliyor - Son Dakika

ADANA'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, sokak satıcılarından aldıkları, meyan kökünden yapılan 'aşlama' ile serinliyor. Beslenme Uzmanı Eliza Sabancı, aşlamanın bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğini, ancak fazla tüketilirse müshil etkisi yaratabileceğini söyledi. Aşlama satıcısı Nuri Özcan (62) ise bardağı 1,5 liradan günde 60 bardak aşlama sattığını kaydetti.
Yaz döneminin meşhur lezzetleri arasında yer alan, Adana'nın yöresel içeceklerinden 'aşlama' sezonu açıldı. Aşırı sıcaklardan bunalan Adanalılar, meyan kökünden yapılan aşlamayla serinliyor. Özellikle Çukurova Bölgesi'nde oldukça sevilen aşlamayı, sokak satıcıları sırtlarındaki güğümlere doldurup gezerek satıyor. Kentte neredeyse her cadde ve sokakta aşlama satanlara rastlanırken, Adanalılar da soğuk tüketilen bu içeceğe yoğun ilgi gösteriyor.
Kentte yaklaşık 3 yıldır aşlama sattığını belirten işçi emeklisi Nuri Özcan (62) ise koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girildikten sonra satışlarının arttığını ve şu an durumdan memnun olduğunu belirtti. Aşlamanın Adana'nın simge içeceklerinden biri olduğunu söyleyen Özcan, "Bu içecek böbreğe, bağırsağa, mideye çok iyi geliyor. Soğuk demleyerek özenle yapıyoruz. Bardağını 1,5 liradan satıyorum. Günde yaklaşık 60 bardak gidiyor. Bu sayı sıcaklar etkisini arttırdıkça yukarı çıkar. Aşlama bizim bir numaramız. Tadını beğenmeyenler genelde Adana dışından gelen kişiler oluyor" dedi.