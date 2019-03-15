Son Dakika Haberleri: Adanalılar, Çanakkale Zaferi'ni Haluk Levent Konseriyle Kutlayacak

Adanalılar, Çanakkale Zaferi'ni Haluk Levent Konseriyle Kutlayacak

2 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde kutlamalarında ünlü sanatçı Haluk Levent'i Adanalılarla buluşturacak.

Adanalılar, Çanakkale Zaferi'ni Haluk Levent Konseriyle Kutlayacak, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde kutlamalarında ünlü sanatçı Haluk Levent'i Adanalılarla buluşturacak.

Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünün görkemli bir konserle coşkuyla kutlanması için çalışma yürüten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yöneticileri, kent halkı arasındaki anket çalışmaları sonucunda ünlü şarkıcı Haluk Levent'te karar kıldı. Buna göre şanlı zaferin 104'üncü yıldönümü kapsamında sevilen şarkıcı Haluk Levent'in 17 Mart Pazar günü saat 20.00'da merkez Çukurova ilçesi akşamı merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda ücretsiz halk konseri vereceği duyuruldu.

24 yıllık müzik kariyerinde Yollarda, Bir Gece Vakti, Arkadaş, Mektup, Yine Ayrılık, Kral Çıplak, Aç Pencereni, Annemin Türküleri, Mektup, Akşam Üstü, Dostane albümlerinden parçalarını seslendirecek olan Haluk Levent, meydanı dolduracak Adanalılarla birlikte İzmir Marşı'nı da seslendirecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Hüseyin Sözlü, Çanakkale, Haluk Levent, Güncel
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