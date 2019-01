Adanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın etti...Fuar alanındaki kalabalık havadan görüntülendi

Adanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın etti...Fuar alanındaki kalabalık havadan görüntülendiÇukurova Kitap Fuarı'nda 350 bin ziyaretçi ile rekor hedefleniyorTÜYAP Adana Bölge Müdürü Salim Gökmen:"70 binin üzerinde öğrenci ziyaretçi sayısına ulaşmamız, bizi mutlu etti"ADANA - Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nın bitimine bir gün kala vatandaşlar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti. 350 bin ziyaretçi ile yeni bir rekor hedeflenen Çukurova Kitap Fuarı'nda Adanalılar, kitap aşkıyla uzun kuyruklar oluşturdu.Adana'da yılın ilk fuarı olan ve 5 Ocak Cumartesi günü başlayan 12. Çukurova Kitap Fuarı, yarın kapanıyor. Fuarın bitimine bir gün kala Adanalılar, kitap aşkıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, fuar boyunca sevdikleri yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma imkanı da buldu.Her yıl bir öncekinden daha çok ziyaretçiyi ağırlayan Çukurova Kitap Fuarı'nda, bu yıl 350 bin ziyaretçiyi ile yeni bir rekor hedefleniyor. 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun stant açtığı fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilmiş olacak.350 bin ziyaretçi ile yeni bir rekor bekleniyor12. Çukurova Kitap Fuarı hakkında bilgiler veren TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen, önceki yıl 341 bin olan ziyaretçi sayısının, 350 binle geçilmesini beklediklerini ifade ederek, "Fuarımıza katılan firmalar da çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Şu ana kadar Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle okullardan getirilen öğrenci ziyaretçi sayısı 70 binin üzerinde. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.Fuara gelen ziyaretçilerle anketler gerçekleştirdiklerini de aktaran Gökmen, "Bu anketlerde Çukurova Kitap Fuarı'nın 9 gün olmasından memnun olduklarını görüyoruz. Fuara geldiklerinde her türlü yayın evleriyle buluşabildiklerini ve istedikleri kitapları bulabildiklerini söylüyorlar. Bunun yanı sıra kendilerinin okudukları yazarları da birebir burada görebildiklerinin kendilerini çok mutlu ettiklerini ifade ediyorlar. Bu tarz etkinlikler Adana gibi bir yerde daha fazla olması gerekiyor. Biz de elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Her geçen yıl üzerine koyarak ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.Kitap fuarı için ABD 'den Adana'ya geldiÇukurova Kitap Fuarı için Amerika Birleşik Devletleri 'nden Adana'ya gelen Jessica Durgun, kitap okumayı çok sevdiğini ve fuarı beğendiğini ifade ederek, "Genelde dünya klasiklerini seviyorum. Fuarda da çok çeşitli kitaplar olduğu için fuarlara gelmeyi çok seviyorum. Daha önce de gelmiştim, her yıl geliyorum. Bu yıl da ikinci gelişim zaten. Ülkemizin de bu tür organizasyonlara katkı sağladığını düşünüyorum. Hem çocuklar olsun hem de büyükler olsun, istedikleri yayın evlerinden çok çeşitli kitapları burada bulabiliyorlar" diye konuştu.