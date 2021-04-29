Adanalılar giyim mağazalarına koştu - Son Dakika

Adanalılar giyim mağazalarına koştu

29.04.2021 16:28
Adanalılar giyim mağazalarına koştu, System.String[]

Tüm Türkiye'de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürecek tam kapanma öncesinde bütün illerde herkes market veya pazarlarda yoğunluk oluştururken, Adanalılar giyim mağazalarına akın etti.

Tüm Türkiye'de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürecek tam kapanma öncesinde bütün illerde herkes market veya pazarlarda yoğunluk oluştururken, Adanalılar giyim mağazalarına akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Nisan Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacağını açıklamasının ardından yasak öncesinde tüm Türkiye'de pazar ve marketler doldu taştı.

Adana'da kıyafet mağazaları doldu

100 binde 192.54 vaka görülen Adana'da ise tüm Türkiye'dekinin aksine market ve pazar yerlerinde aşırı bir yoğunluk yaşanmazken giyim mağazaları doldu taştı. Merkez Seyhan ilçesinde giyim mağazalarının yoğun olduğu Melek Girmez Çarşısı'nda ise adeta adım atacak yer kalmadı. Bazı mağazaların önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafesiz ve kimi zaman maskesiz alışveriş yapması dikkat çekti.

Bir vatandaş ise aldıkları ürünleri poşetle taşımak yerine kafasının üstünde sepet içinde taşıdı.

"Korona falan algı operasyonu"

Çarşı esnafından Cumali Kılıç, geçen haftaya göre anormal bir artış yaşandığını belirterek, "Burada satılan ürünler daha ucuz. Hem toptan hem de perakende satıldığı için daha uygun fiyatlar. Geçen hafta bu kadar kalabalık yoktu. Herkes korona virüs falan diyor ama ben zannetmiyorum korona falan. Bu milletin oynadığı bir algı operasyonu. Maskeyle, sosyal mesafeyle hiç alakası yok. Adana halkı olarak biz onlara inanmıyoruz. Gelirse zaten gelir" diye konuştu.

Cumali Yılmaz isimli vatandaş ise bakkal, market ve çoğu işletmenin açık olduğunu, yaşanan bu yoğunluğa anlam veremediğini söyledi.

Alışveriş yapmak için çarşıya gelen ancak yoğunluğu görünce geri dönen Alper Kaya, "Yoğunluğu görünce tedirgin oldum. Keşke herkes maskesini taksa. Bayramda sokağa çıkma yasağı var ama herkes kıyafet alıyor. Saçma geliyor bana. Kısıtlamada herkes bakkala, manava gidiyorum bahanesiyle herkes birbirine gidip kutlama yapacak" dedi. - ADANA

Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu
Adanalılar giyim mağazalarına koştu

Türkiye, Market, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adanalılar giyim mağazalarına koştu - Son Dakika


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