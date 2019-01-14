Adanalılar Kar Görebilmek İçin 80 Kilometre Mesafe Kat Ediyor
33 dakika önce
Soğuk ve karlı hava yurt genelinde etkisini gösterirken, Adanalılar kar görebilmek için yaklaşık 80 kilometre yol kat ediyor.
Soğuk ve karlı hava yurt genelinde etkisini gösterirken, Adanalılar kar görebilmek için yaklaşık 80 kilometre yol kat ediyor.
Şehir merkezinde yaşayan Adanalılar, kar görebilmek için hafta sonları Toros Dağları
eteklerinde bulunan yaylalara akın ediyor.
Yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Pozantı
ilçesine bağlı Akçatekir
Yaylasını tercih eden Adanalılar, mangal ve kar keyfini birlikte yaşıyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan bölgede, aileler araçlarını park ettikleri yerde mangal yakıp piknik yaparken, çocuklar da buldukları plastik leğen ve benzeri araçların yardımı ile gün boyu karda kayarak eğlendi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
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