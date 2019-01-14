Son Dakika Haberleri: Adanalılar Kar Görebilmek İçin 80 Kilometre Mesafe Kat Ediyor

Adanalılar Kar Görebilmek İçin 80 Kilometre Mesafe Kat Ediyor

33 dakika önce

Soğuk ve karlı hava yurt genelinde etkisini gösterirken, Adanalılar kar görebilmek için yaklaşık 80 kilometre yol kat ediyor.

Adanalılar Kar Görebilmek İçin 80 Kilometre Mesafe Kat Ediyor, System.String[]
Soğuk ve karlı hava yurt genelinde etkisini gösterirken, Adanalılar kar görebilmek için yaklaşık 80 kilometre yol kat ediyor.

Şehir merkezinde yaşayan Adanalılar, kar görebilmek için hafta sonları Toros Dağları eteklerinde bulunan yaylalara akın ediyor.

Yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylasını tercih eden Adanalılar, mangal ve kar keyfini birlikte yaşıyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan bölgede, aileler araçlarını park ettikleri yerde mangal yakıp piknik yaparken, çocuklar da buldukları plastik leğen ve benzeri araçların yardımı ile gün boyu karda kayarak eğlendi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Akçatekir, Pozantı, Adana, Toros Dağları, Güncel
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