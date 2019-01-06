Adanalılar Kar Görmek İçin Yaylaya Çıktı
25 dakika önce
Adana'da vatandaşlar, kar görebilmek için araçlarıyla Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylası'na çıktı.
Adana
'da vatandaşlar, kar görebilmek için araçlarıyla Pozantı
ilçesine bağlı Akçatekir
Yaylası'na çıktı.
Şehir merkezine 85 kilometre mesafedeki Akçatekir Yaylası, hafta sonunu değerlendirerek kar görmek isteyenlerin akınına uğradı.
Bölgeye ilginin fazla olması nedeniyle yollarda araç ve yaya yoğunluğu yaşandı.
Tatilciler, mangal yapıp kar topu oynayarak vakit geçirdi.
Karayolları ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolları açarak tatilcilerin ulaşımını sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:23 Kaynak: AA
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