Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor - Son Dakika

Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor

06.03.2021 11:28

Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyorADANA'da koronavirüs tedbirlerinin alınan kararlarla hafifletilmesinin ardından kebapçılarda yoğunluklar yaşanmaya başlandı.

Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor

ADANA'da koronavirüs tedbirlerinin alınan kararlarla hafifletilmesinin ardından kebapçılarda yoğunluklar yaşanmaya başlandı. 5 kişilik ekiplerle gün içinde birçok noktada restoranların denetlendiğini belirten Seyhan Sosyal Yardımlaşma İlçe Müdürü Dudu Ecemiş, özellikle masalar arasındaki 1,5 metre mesafe şartına çok dikkat ettiklerini ve genel anlamda Adanalıların kurallara uyduğunu kaydetti.

Koronavirüs risk haritasında 'sarı' renkle simgelenen orta risk grubundaki kentler arasında yer alan Adana'da restoranlarda oturarak yemek yeme yasağı kaldırıldı. Bununla birlikte kentin en çok rağbet gören kebapçılarında da hareketlilik yaşanmaya başlandı.

MASALAR ARASI 1,5 METRE MESAFE

Her ne kadar restoranlarda masada yemek serbest olsa da tedbir kapsamında bir dizi kurala da uyulması gerekiyor. Bunların başında ise masada oturan kişi sayısı sınırı, masalar arasında 1,5 metre mesafe zorunluluğu ve restoranda geçirilecek sürenin kısıtlanması gibi kurallar geliyor. Kentteki kebapçılar yeni düzene alışmaya çalışırken, yetkili kurumlarca oluşturulan ekipler de gün boyu restoranlarda denetimlerini sürdürüyor.

'SARIDAN MAVİYE DÖNMEK İLK HEDEFİMİZ'

Beraberindeki ekiple merkez Seyhan ilçesindeki bir kebapçı restoranına denetime çıkan Seyhan Sosyal Yardımlaşma İlçe Müdürü Dudu Ecemiş, restoranlarda kısıtlamaların gevşetildiği ilk gün yoğunlukların yaşandığını, ancak takip eden günlerde Adanalıların kurallara uyma konusunda daha duyarlı davranmaya başladığını belirtti. Her gün düzenli olarak denetimleri sürdürdüklerini kaydeden Ecemiş, ilk hedeflerinin koronavirüs risk haritasında orta risk grubunu simgeleyen sarı renkte bulunan Adana'yı mavi renge döndürmeye çalışmak olduğunu vurguladı. İşletme sahipleri ve vatandaşların kendilerine her daim destek olduğunu dile getiren Ecemiş, 'Restoranlara girdiğimiz an sıkı denetim başlıyor. Denetimi 4 ya da 5 kişilik ekiplerle yapıyoruz. Bu ekiplerde; zabıta personeli, bir doktor, iki memur ve kurum amirleri oluyor. Adana'da en büyük zaaf kalabalık yemek yeme isteği. Adana halkı sevgi dolu olduğu için masada muhabbet etmeyi çok seviyor. Kalabalık oturmayı bundan dolayı seviyorlar. Tabi şu an bu mümkün değil. Masa mesafesi ve kalabalığı bizim için çok önemli. Neyse ki kurallara uyulma noktasında büyük sorunlar yaşamıyoruz dedi.

'HAYATIN BU DÜZENİNE ALIŞTIK'

Arkadaşıyla restorana kebap yemeye gelen ve birkaç gündür yemek yerken denetimlere denk geldiğini ifade eden Serra Akşam ise masada oturup yemek yemeyi çok özlediklerini söyledi. Kurallara ne kadar uyulursa o kadar hızlı normale dönüş yaşanacağını kaydeden Akşam, Adanalılar olarak genel anlamda tedbirlere uymaya dikkat ettiklerini kaydetti. Kebap dükkanı işletmecisi Halil Yılmaz ise her ne kadar masada yemek yeme dönemi başlasa da birçok insanın salgından dolayı çekingen davrandığını bu nedenle fazla yoğunluk yaşamadıklarını belirtti.

Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor
Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor
Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor
Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor
Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor
Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor
Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor
Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor
Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor
Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor

Koronavirüs, Hisarcık, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor - Son Dakika


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