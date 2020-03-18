Adanalılar korona virüs tedbirlerine uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Adanalılar korona virüs tedbirlerine uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Adanalılar korona virüs tedbirlerine uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

6 saat önce

Adanalılar korona virüs tedbirlerine uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında birçok iş yerinin kapanmasının ardından Adana'da sokaklar boşaldı.

Adanalılar korona virüs tedbirlerine uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

ADANA - Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında birçok iş yerinin kapanmasının ardından Adana'da sokaklar boşaldı. Vatandaşlar işe gitmek haricinde dışarı çıkmayıp evde kalmayı tercih etti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan, sosyal hayatın kısıtlanması kararlarının ardından, Adana'da sokaklar boş kaldı. Vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği ve neredeyse 7 gün 24 saat boyunca yoğunluğun hiç azalmadığı Seyhan ilçesindeki Duygu Kafe Meydanı, Baraj Yolu Caddesi, Atatürk Caddesi ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı tenha görünümüyle dikkat çekti.

Semtteki birçok iş yeri de faaliyetini durdurdu. Vatandaşlar işe veya hastaneye gitmek haricinde dışarı çıkmayıp evde kalmayı tercih ederken dışarı çıkan bazı kişilerinde maske ve eldiven takarak kendisini koruduğu görüldü.


Sokaklar boş

Eldiven ve maske takarak doktora gitmek için dışarı çıkan vatandaşlardan Sevil Bozkurt, devletin aldığı önlemleri yerinde bulduğunu belirterek, "Ben Ocak ayından bu yana evimde, kendimde ve çocuklarımda önlem alıyorum. Bu aralar kendimizi tamamen kendimizi karantinaya almış durumdayız. Şuan ise mecburi doktor görüşmem var o yüzden gidiyorum. Giderken de korkuyorum. Öncelik ama eldiven. Her yere dokunuyoruz çünkü. Sokaklar boş hep. Bir açıdan da iyi odu. Eskiden biz kafelerde mi dolaşıyorduk. Evimizde oturuyorduk muhabbetimiz sohbetimiz vardı. Daha iyiydi. Bazı unutulan şeylerin hatırlanmasına sebep oldu. Önlemlerde ciddiye alınmalı" diye konuştu.

Atatürk Parkı'ndaki güvercin cinsi kuşları beslemek isteyenlere yem satarak para kazanan Ahmet Geçer ise işlerde azalma olduğunu söyleyerek, "İnsanlar pek dışarı çıkmıyor. Buraya gelenlerde hep çocuklardı ve işlerde azalma oldu. Benim önlemim burayı temiz tutmak ve elimi temizlemek. Ne kadar kaçırsan da hayvanlar uçuyor geliyor ve üzerine konuyor. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Adanalılar korona virüs tedbirlerine uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

Atatürk Caddesi, Seyhan, Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:45 Kaynak: İHA

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