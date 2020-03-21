Adanalılar, mesire alanlarını doldurup, piknik yaptı - Son Dakika
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Adanalılar, mesire alanlarını doldurup, piknik yaptı

6 saat önce

KORONAVİRÜSE karşı 'Evde Kal' çağrısına rağmen Adana'da binlerce kişi, sıcak havayla birlikte piknik alanlarına akın etti.

Adanalılar, mesire alanlarını doldurup, piknik yaptı, System.String[]

KORONAVİRÜSE karşı 'Evde Kal' çağrısına rağmen Adana'da binlerce kişi, sıcak havayla birlikte piknik alanlarına akın etti.

Kentte 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağışın ardından güneşin açmasıyla mesire alanı olan Seyhan Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı tıklım tıklım doldu. Göl kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, yanlarına getirdikleri sandalye ve masalarda oturarak açık havanın keyfini çıkardı. Koronavirüs salgınından korunmak için 'Evde Kal' uyarılarını dikkate almayıp, piknik yaptı.

MANGAL KEYFİNDEN VAZGEÇMEDİLER

Polis, bakanlık tarafından uygulanan 'mangal' yasağına karşı göl içerisinde bulunan Amerikan Adası'nın giriş ve çıkışlarını kapattı. Ada içindeki vatandaşlar da polis ekipleri tarafından uyarılarak çıkarıldı. Tüm yasaklara rağmen mangal yakan vatandaşlar, "Evimizde oturmaktan sıkıldık. Adanalılar kebap yemeden duramaz" dedi.

Göl kenarına gelen vatandaşların araç yoğunluğu ise otoparkı andıran görüntüler oluşturdu.


Menderes, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:39 Kaynak: DHA

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