Son Dakika Haberleri: Adanalılar yaz yağmuruyla serinledi
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Adanalılar yaz yağmuruyla serinledi

1 saat önce

Adana'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, sıcaktan bunalan vatandaşların imdadına yetişti.

Adanalılar yaz yağmuruyla serinledi, System.String[]
Adana'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, sıcaktan bunalan vatandaşların imdadına yetişti.

Adana'nın merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, uzun süredir etkili olan sıcak havaların serinlemesini sağladı. Tedbirli davranan vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin saçaklarının altına sığındı.

Zaman zaman şiddetini artıran yağmur, trafikteki sürücülere de zor anlar yaşattı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:38 Kaynak: İHA
Adana, Güncel
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