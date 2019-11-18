Son Dakika Haberleri: Adanalılardan 'tereyağlı lokum' yemeğine yoğun ilgi
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Adanalılardan 'tereyağlı lokum' yemeğine yoğun ilgi

6 saat önce

ADANA'da 20 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran (30), restoranında yaptığı 'tereyağlı lokum' yemeğinin Adana kebaba yakın derecede ilgi gördüğünü söyledi.

Adanalılardan 'tereyağlı lokum' yemeğine yoğun ilgi, System.String[]

ADANA'da 20 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran (30), restoranında yaptığı 'tereyağlı lokum' yemeğinin Adana kebaba yakın derecede ilgi gördüğünü söyledi.

Adana'da kebap dükkanı işleten İsmail Çalıkıran, koyunun omurgasının iki tarafından uzanan, 'küşleme' olarak tabir edilen eti, domates, soğan, sarımsak ve terayağı ile birleştirerek 'terayağlı lokum' yemeği yaptı. Kentte kıyma kebabının bir simge olduğunu belirten İsmail Çalıkıran, et üzerine yoğunlaşmış ustalar olarak her daim kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Farklı lezzetlerle Adanalıların karşısına çıktıklarını kaydeden Çalıkıran, tereyağlı lokumun fazlasıyla ilgi gördüğünü dile getirdi. Tereyağlı lokumun özel bir sunumu olduğuna dikkat çeken Çalıkıran, yemek yapmanın bir sanat olduğunu ve göze hitap etmeyen bir lezzetin insanı tam anlamıyla doyuramayacağını kaydetti.

ADANA KEBABIYLA YARIŞIYOR

Yeni denemelerin bir kebap ustası için önemli olduğunu söyleyen İsmail Çalıkıran, tereyağlı lokumu ön plana çıkarırken risk aldığını ama buna değdiğini ifade etti. Porsiyonu 50 TL'den günde yaklaşık 120 porsiyon satılan tereyağlı lokumun, 200-250 gram küşleme eti, çeri domatesi, sıska soğanı, sarımsağı ve bolca tereyağından yapıldığını dile getiren Çalıkıran, "Adana kebabın tahtını alamasa da şu an ikinciliği almış durumda. Adana mutfağımızı yeni tatlarımızla zenginleştirmek yaratıcılığa bağlı. Etin çeşitli yorumları insanların ilgisini çekiyor" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:25 Kaynak: DHA
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