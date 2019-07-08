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Adanalıların kanyon sefası

55 dakika önce

Adanalıların kanyon sefasıAdana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kurtçukuru Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Adanalıların kanyon sefası
Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kurtçukuru Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.
Etkinliğe katılan kulüp üyeleri, kıyafetleriyle girdikleri Karageçit çayının serin sularında yürüdü. Çayın akış yönü tersine yapılan 8 kilometrelik yürüyüş 4 saat sürdü. Üyeler, tamamen su içerinde geçen yürüyüşte yer yer doğal havuz ve şelalelerde serinlerken, 1 metreye kadar daralan kanyonun ilginç görselin de bol bol anı fotoğrafları çekildi. Elbiseleriyle yüzmenin ve ıslak ıslak yürümenin keyfini çıkaran kulüp üyeleri, orman dokusu ve kanyon görüntüsüne de hayran kaldı. Adanalıların kanyon sefası kamp yerinde yaptıkları mangal keyfi ile sona erdi.
KANYONLAR DOĞA TUTKUNLARINI ÇAĞIRIYOR
PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, 'Sıcakların artmasıyla birlikte yöremizin çok güzel kanyonlarında, dere içi sulu parkurlar ile şelalelerde doğa yürüyüşleri düzenleyerek sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz dedi.
Adanalıların kanyon sefası
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:21 Kaynak: DHA
Mersin, Güncel
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