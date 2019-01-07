Adanalıların Kar Keyfi
14 dakika önce
Adanalıların kar keyfiAdana'nın Pozantı ilçesine akın eden vatandaşlar, karda piknik yapıp yüksek kesimlerden kayarak kar keyfi yaptı.
Adanalıların kar keyfi
Adana'nın Pozantı
ilçesine akın eden vatandaşlar, karda piknik yapıp yüksek kesimlerden kayarak kar keyfi yaptı.
Pozantı ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Akçatekir
Yaylası, hafta sonu kar görmek isteyenlerle dolup taştı. Yaklaşık 1300 rakımda bulunan Akçatekir Yaylası'na gelen binlerce Adanalı kar keyfi yaptı. Birçok kişi karda mangallarını ateşleyip, et ve sucuk pişirip piknik yaparken kimileri de kaydı. Çocuklar ise kardan adam yaparak hafta sonunun keyfini yaşadı.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Pozantı ilçesinin yüksek kesimlerine yağan yoğun kar kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi. Kar
yağışının sona ermesi ve güneşin hafif yüzünü göstermesiyle birlikte çam ağaçları arasında yer alan rengarenk evler, bembeyaz karla kaplanınca fotoğrafçılar da bol bol fotoğraf çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:02 Kaynak: DHA
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