Son Dakika Haberleri: Adanalıların Kar Keyfi

Adanalıların Kar Keyfi

14 dakika önce

Adanalıların kar keyfiAdana'nın Pozantı ilçesine akın eden vatandaşlar, karda piknik yapıp yüksek kesimlerden kayarak kar keyfi yaptı.

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Adanalıların kar keyfi

Adana'nın Pozantı ilçesine akın eden vatandaşlar, karda piknik yapıp yüksek kesimlerden kayarak kar keyfi yaptı.

Pozantı ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Akçatekir Yaylası, hafta sonu kar görmek isteyenlerle dolup taştı. Yaklaşık 1300 rakımda bulunan Akçatekir Yaylası'na gelen binlerce Adanalı kar keyfi yaptı. Birçok kişi karda mangallarını ateşleyip, et ve sucuk pişirip piknik yaparken kimileri de kaydı. Çocuklar ise kardan adam yaparak hafta sonunun keyfini yaşadı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Pozantı ilçesinin yüksek kesimlerine yağan yoğun kar kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi. Kar yağışının sona ermesi ve güneşin hafif yüzünü göstermesiyle birlikte çam ağaçları arasında yer alan rengarenk evler, bembeyaz karla kaplanınca fotoğrafçılar da bol bol fotoğraf çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:02 Kaynak: DHA

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