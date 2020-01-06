Adanalıların kitap aşkı kuyruk oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adanalıların kitap aşkı kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Adanalıların kitap aşkı kuyruk oluşturdu

7 saat önce

Adana'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'na okurlar akın etti.

Adanalıların kitap aşkı kuyruk oluşturdu, System.String[]

Adana'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'na okurlar akın etti. Adanalılar, fuara girmek için uzun kuyruk oluşturdu.


Çukurova Kitap Fuarı, 500 yazar, çizer ve şairin katılımıyla 4 Ocak Cumartesi günü açıldı. O günden sonra fuarı binlerce Adanalı ile çevre şehirlerden gelenler ziyaret etti. Vatandaşlar fuar alanına girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni çıkan kitapları incelemek ve yazarlara kitaplarını imzalatmak isteyen vatandaşlar dakikalarca bekledi. Fuar alanının kapısından araç girişine kadar kuyruk uzadı. Fuar alanının park alanında araç koyacak yer kalmadı. Vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı. Fuar alanının girişinden Turgut Özal Bulvarı Göçmenler Kavşağına kadar araç kuyruğu da oluştu. İçeri girebilen vatandaşlar Adana'da her yıl kitap fuarına ilginin arttığını, bu yıl geçen yıla göre fuarın daha kalabalık olduğunu belirterek, "Fuar alanında binlerce kişi var. Bu da gençlerin kitap okuduğunu gösteriyor" dedi.


Yayınevi sahipleri de ilgiden çok memnun olduklarını, birçok kitapseverin fuara akın ettiğini söyledi.


12 Ocak Pazar gününe kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olacak fuarda imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 77 kültür etkinliği gerçekleştirilecek. - ADANA

Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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