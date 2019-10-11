Adanalıoğlu'nda eski çöp döküm sahasının üzeri toprakla kapatıldı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla geçmişte Adanalıoğlu Belediyesince çöp depolama alanı olarak kullanması sonucu, yıllar içinde tonlarca çöp ve atık biriken Adanalıoğlu sahili ve ormanlık alanı temizleniyor. Bölgedeki çöplerin üzeri tonlarca toprakla kapatıldı.



Adanalıoğlu sakinleri, uzun yıllar boyunca sahil ve ormanlık alanda biriken çöp dağları ve tarımsal atıklardan kurtuluyor. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede temizlik çalışması başladı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, iş makineleri ve kamyonlar yardımıyla bölgede öncelikle alanda tesviye ve düzeltme çalışması yapıldı. Ardından da geniş bir alana yayılan çöplerin üzerine kamyonlarla taşınan tonlarca toprağın serimi yapılarak, çöplerin üzeri örtüldü.



"Bu güzelim sahile ve ormanlık alana hep birlikte sahip çıkıp koruyalım"



21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Adanalıoğlu'nda düzenlenen ve yerli-yabancı öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen temizlik kampanyasında çöp toplayan Başkan Gültak, piknik yapmak amacıyla ormana veya yüzmek için sahile gelen insanların yanı sıra bölgedeki diğer tüm canlıların yaşamı için tehlike oluşturan çöp dağlarından kaynaklı kirlilik ve kokuyu en kısa sürede ortadan kaldıracaklarını söylemişti.



Bu sözü yerine getirerek, bölgede çalışma başlattıklarını belirten Gültak, çevrenin korunması noktasında herkesin görev ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Gültak, söz konusu bölgede yeni çöp dağları oluşmaması için gereken tedbir ve çalışmaların da belediye ekipleri tarafından alınacağını ifade etti. Gültak, "Temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre ve kent hepimizin, herkesin hakkı. Bu hakkımızı korumak için duyarlı olmalı, üzerimize düşen her türlü sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Temizlik kampanyasını düzenlediğimiz gün, burayı en kısa zamanda tamamen temizleyip, yeniden insanlarımıza kazandıracağımızın sözünü vermiştik, sözümüze yerine getirdik. Mersinlilerden tek ricam; piknik sonrası, lütfen atıklarınızı çöp kutularına atın. Bu güzelim sahile ve ormanlık alana hep birlikte sahip çıkıp koruyalım" dedi. - MERSİN