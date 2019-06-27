Son Dakika Haberleri: Adananın "Yaratıcı Şehirler Ağı"na adaylığı
Son Dakika Güncel Haber

Adananın "Yaratıcı Şehirler Ağı"na adaylığı

1 saat önce

Adana'nın gastronomideki zenginliğini uluslararası alanda tescillemek için UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvurusuyla ilgili destek mektubu Vali Mahmut Demirtaş tarafından imzalandı.

Adananın
Adana'nın gastronomideki zenginliğini uluslararası alanda tescillemek için UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvurusuyla ilgili destek mektubu Vali Mahmut Demirtaş tarafından imzalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğlu makamında kabul ederek "Yaratıcı Şehirler Ağı" süreciyle ilgili bilgi aldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak başvuruya yönelik destek mektubunu imzalayan Vali Demirtaş, atılan imzanın önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Adana'nın tarihi ve kültürel derinliği, konumu, doğal güzellikleri, misafirperver insanları, gelişmiş ulaşım ve konaklama imkanlarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Demirtaş, gastronomi turizminin de günümüzde turizmin yükselen eğilimleri arasında yer aldığını dile getirdi.
Vali Demirtaş, Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olan Adana'nın yerel ve geleneksel mutfağına ait değerlerinin korunup geleceğe taşınması ve bu değerlerin tescillenmesi için yapılacak her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:17 Kaynak: AA
Çukurova, Zeydan Karalar, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı Film gerçek oldu! Geceleri kazdılar, 30 metrede yakayı ele verdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:31:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adananın "Yaratıcı Şehirler Ağı"na adaylığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]