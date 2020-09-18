Adanaspor: 0-0

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Altan, Mehmet Emin TuğralESKİŞEHİRSPOR: Melih - Muhammed (Dk.87 Sholaja), Sezgin, Furgan (Dk.45 Berkay), Bedirhan, Onur (Dk.80 İbrahim Halil), Talha (Dk.90+4 Hasan), Bilal, Furkan, Mehmet, Kıvanç (Dk.80 Alimi)ADANASPOR: Karacic - Canberk, Furkan, Evren, Donkor, Uğurcan (Dk.84 Umut), Eren (Dk.70 Ömer), Bagayoko (Dk.70 Celil), Tevfik, Ozegovic (Dk.77 Ozan), Gleison (Dk.84 Ryan)SARI KARTLAR: Dk.74 Kıvanç, Dk.90 İbrahim Halil (Eskişehirspor) - Dk.1 Evren, Dk.55 Uğurcan, Dk.69 Tevfik, Dk.74 Celil (Adanaspor)TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Eskişehirspor, kendi evinde Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.23'üncü dakikada Canberk'in soldan ceza sahasına girmeden vurduğu şut, üst direkten geri döndü.34'üncü dakikada Bedirhan'ın ceza sahası çaprazından vuruşu az farkla dışarı çıktı.87'nci dakikada Sholaja, çalımlarla ceza sahasına girerken vurdu, top kalecide kaldı.88'inci dakikada Alimi'nin ceza sahası dışından vurduğu şut kalecide kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:00 - Kaynak: DHA
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