Adanaspor 0 - 1 Cesar Grup Ümraniyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor 0 - 1 Cesar Grup Ümraniyespor - Son Dakika Spor

Adanaspor 0 - 1 Cesar Grup Ümraniyespor

1 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak CansızAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Dereli (Dk. 76 Utku Şen), Eren Keleş, Mehmet Sedef, Uğurcan Yazğılı, Bagayoko, Diop (Dk. 80 Hakan Barış), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Savaş Polat (Dk.

Adanaspor 0 - 1 Cesar Grup Ümraniyespor, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız


Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Dereli (Dk. 76 Utku Şen), Eren Keleş, Mehmet Sedef, Uğurcan Yazğılı, Bagayoko, Diop (Dk. 80 Hakan Barış), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Savaş Polat (Dk. 46 Roni), Eze


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Nouri (Dk. 82 Timur Temeltaş), Bahadır Taşdelen (Dk. 67 Gomis), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 90 Mücahit Can Akçay), Glumac, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal


Gol: Dk. 34 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Dk. 62 Eren Keleş (Adanaspor)


Sarı kartlar: Dk. 18 Diop, Dk. 44 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 33 Gökhan Süzen, 90 1 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

Hüseyin Aylak, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:12 
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