Adanaspor 1-1 Keçiörengücü - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor 1-1 Keçiörengücü - Son Dakika Spor

Adanaspor 1-1 Keçiörengücü

6 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Emin Tuğral, Murat AltanAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Hakan Barış (Dk. 72 Marvin Sinan Büyüksakarya), Celil Yüksel, Mustafa Samican Keskin (Dk.

Adanaspor 1-1 Keçiörengücü, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan


Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Hakan Barış (Dk. 72 Marvin Sinan Büyüksakarya), Celil Yüksel, Mustafa Samican Keskin (Dk. 78 Umut Sözen), Eren Keleş, Roni (Dk. 87 Utku Şen), Ahmet Dereli


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Madinda (Dk. 76 Burak Aydın), Bokila (Dk. 70 Cem Ekinci), Diabang (Dk. 88 Devrim Taşkaya), Mendy


Goller: Dk. 30 Mendy (Keçiörengücü), Dk. 44 Evren Korkmaz (Adanaspor)


Sarı kartlar: Dk. 21 Bokila, 90 3 Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü)


İrfan Can, Adanaspor, Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:24 
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