Son Dakika Haberleri: Adanaspor: 2-1
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Adanaspor: 2-1

1 saat önce

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Kemal Mavi (xx), Murat Altan (xx)BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Obertan (xxx), Hasan Hatipoğlu (xx) (Dk. 78 Hasan Ayaroğlu (x), Rashad (xxx), Pote (xxx) İbrahim Akdağ, (xx) Hamroun (xxx), Mücahit (xx), Osman (xx), Gökhan Kardeş (xx) (Dk.

Adanaspor: 2-1, System.String[]

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Kemal Mavi (xx), Murat Altan (xx)

BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Obertan (xxx), Hasan Hatipoğlu (xx) (Dk. 78 Hasan Ayaroğlu (x), Rashad (xxx), Pote (xxx) İbrahim Akdağ, (xx) Hamroun (xxx), Mücahit (xx), Osman (xx), Gökhan Kardeş (xx) (Dk.10 Yusuf Emre (x), Cenk Ahmet (x)(Dk. 45 Murat Uçar (x)

ADANASPOR: Karacic (xx)- Veli (xx), Hakan (xx) (Dk. 63 Utku (x), Marvin (xx) Enes (xx), Moussa (xx), Furkan (xx), Renan Deniz (x), Okan (x) (Dk. 46 Eren Keleş (x), Roneı (x) (Dk. 71 Giorgi (x), Emeka (x)

SARI KART: Yusuf Emre, Sehic, Rashad Muhammed (BB. ERZURUMSPOR), Eze, Ronei, Moussa, Renan Deniz (ADANASPOR A.Ş.)

GOLLER: Dk. 41 Pote, Dk. 48 Obertan (BB Erzurumspor), Dk. 15 Veli (Adanaspor A.Ş.)

TFF 1'inci ligin 5'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Adanaspor A.Ş.'yi ağırladı. Yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde ilk maçına çıkan mavi-beyazlılar, 15'nci dakikada Veli'nin golüyle yenik duruma düşmesine rağmen Pote ve Obertan'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

6'ncı dakikada Rashad Muhammed, sağ kanattan rakip cezaalanına girerken vurdu, kaleci Karacic, topu son anda kornere çeldi.

15'inci dakikada gelişen Adanaspor atağında defansta Hasan Hatipoğlu'nun sektirdiği topla buluşan Veli takımını öne geçiren golü attı. 0-1

41'inci dakikada sağ kanattan ilerleyen Rashad Muhammed cezaalanına orta yaptı. Kale çizgisi önünde yükseler Pote, takımına eşitliği sağlayan golü attı. 1-1

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

48'inci dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Hamroun'un ortasına iyi yükselen Obertan topu ağlara gönderdi. 2-1

Her iki takımın da karşılıklı atakları sonuç getirmeyince maç BB. Erzurumspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Hasan Hatıpoglu, Kemal Mavi, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:13 Kaynak: DHA
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