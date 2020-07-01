Adanaspor 2. lige düştü

TFF 1. Lig'de Boluspor'un Hatayspor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından Adanaspor, TFF 2. Lig'e düştü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor sezonun bitimine 3 hafta kala, Boluspor'un Hatayspor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından, matematiksel olarak TFF 2. Lig'e düştü. Ligde 15. sırada yer alan Boluspor, konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 30'a çıkardı. Boluspor, 17. sıradaki Adanaspor ile arasındaki puan farkını da 9 yapmış oldu.

İkili averajda da Boluspor'un gerisinde yer alan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu. - İSTANBUL