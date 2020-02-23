Adanaspor: 3-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Hakan Karabalcık (xx), Cemil Tunç (xx)

ALTAY: Cihan (xx) - Erhan (xx), Abdülhamit (xx), Abdülkerim (xx), Özgür (xx), Yılmaz (xx), Kappel (xx) (Dk. 82 Hakan), Putsila (xx) (Dk. 76 Tavares xx), Tatos (xxx) (Dk. 88 Kerim), Turgut Doğan (xxx), Paixao (xxxx)

ADANASPOR: Karacic (xx) - Savaş (x), Hakan (x), Mehmet (x), Canberk (x), Diop (xx), Bagayoko (x) (Dk. 58 Furkan x) (Dk. 81 Samican), Sinan (x) (Dk. 36 Utku x), Hakan (x), Roni (x), Eze (xx)

GOLLER: Dk. 7, Dk. 14 ve Dk. 66 Paixao ( Altay ) – Dk. 71 Abdulkerim (K.K) ( Adanaspor

SARI KARTLAR: Erhan, Yılmaz (Altay), Eze, Furkan, Savaş (Adanaspor)

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek Play-Off hattından çıkan Altay, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde düşme hattındaki Adanaspor'u 3-1 mağlup ederek yeniden ilk 6'ya girdi. Altay'da Portekizli forvet Paixao hat-trick yaparken, stoper Abdülkerim kendi kalesine gol attı. Altaylı taraftarlar teknik direktör Yalçın Koşukavak'a maçtan önce çiçek verdi. Bu sonuçla iç sahada 3'te 3 yapan Altay 34 puana ulaşıp 5. sıraya yükseldi, Adanaspor 18 puanla düşme hattında kaldı.

7'inci dakikada Altay öne geçti. Tatos'un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Turgut Doğan yerden kale önüne kesti, Paixao fırsatı affetmedi: 1-0.

14'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Kappel'in ortasında Paixao bekletmeden gelişine vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

66'ncı dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışından Erhan'ın sert şutunda ceza sahasında topa ayak koyan Paixao, kaleci Karacic'i kontrpiyede bıraktı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

69'uncu dakikada Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde Abdülkerim kafayı vurdu, kaleci Karacic'in parmaklarının ucuyla çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.

71'inci dakikada gelişen Adanaspor atağında soldan gelen ortada Altaylı Abdülkerim ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 3-1.

76'ncı dakikada gelişen Altay atağında Özgür uzak mesafeden sert vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altay, sahasında Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.

- İzmir