Adanaspor: 3-1 - Son Dakika

Adanaspor: 3-1

STAT: Giresun AtatürkHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Mehmet Ali Akkor (xx), Ali Tuna (xx)GİRESUNSPOR: Metin (xx), Mehmet Taş (xxx), Ahmet Kesim (xxx), Numan (xxx), Muhammed (xx), Mehmet Güven (xxx) (Dk. 90+2 Renan da Silva), Michel Landel (xxx), Ahmet İlhan (x) (Dk.

Adanaspor: 3-1, System.String[]

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Mehmet Ali Akkor (xx), Ali Tuna (xx)

GİRESUNSPOR: Metin (xx), Mehmet Taş (xxx), Ahmet Kesim (xxx), Numan (xxx), Muhammed (xx), Mehmet Güven (xxx) (Dk. 90+2 Renan da Silva), Michel Landel (xxx), Ahmet İlhan (x) (Dk. 59 Del Valle xxx), Marko Milinkovic (xx) (Dk. 85 Veysel Karani), Özgür Can (x) (Dk. 85 Alpay), Raul Rusescu (xxx)

ADANASPOR: İrfan Can (x), Savaş (x) (Dk. 85 Rodrigues), Hakan Çinemre (xx), Evren (xx), Canberk (xx), Uğurcan (x) (Dk. 73 Furkan x), Umut (x) (Dk. 60 Ahmet Dereli x), Bagayoko (x) (Dk. 60 Hakan Barış x), Celil (xx), Eren Keleş (x) (Dk. 85 Mbilla Etame), Emeka Eze (xx)

GOLLER: Dk. 65 Ahmet Kesim, Dk. 90+5 ve 90+6 Rusescu (Giresunspor) - Dk. 59 Celil (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Rusescu, Renan da Silva (Giresunspor) - Uğurcan, Hakan Barış (Adanaspor)

TFF 1'inci Ligin 29'uncu haftanın açılış maçında Giresunspor, uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle Adanaspor'u 3-1 yendi.

7'nci dakikada, sol kanattan Ahmet İlhan'ın ortaladığı topu savunma uzaklaştırmaya çalıştı ancak top gerilerden gelen Milinkovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu savunma topu kornere yolladı. Kullanılan köşe atışında Ahmet Kesim'in dokunuşu kaleci İrfan Can'da kaldı.

12'nci dakikada, arka direkte topla buluşan Eze kaleyi denedi, Ahmet Kesim araya girip topu kornere yolladı. Köşe atışından gelen topa Canberk çok sert vurdu ve top bir kez daha kornere gitti.

32'nci dakikada, Celil'in yaklaşık 25-30 metreden kullandığı serbest vuruşta alt köşeye giden topu Metin kornere yumrukladı.

40'ıncı dakikada, Ahmet İlhan sol çaprazdan çok sert vurdu, ancak top üstten auta çıktı.

47'nci dakikada, Eze sol kanattan ısrarla topu taşıdı ve yerden kaleye paralel bir pas çıkardı. Herkesi geçen topa arka direkte çok uygun durumda olan Bagayoko dokunamadı.

56'ncı dakikada Giresunspor atağında Milinkovic'in sert şutu Adanaspor savunmasında Hakan Çinemre'den geri geldi.

59'uncu dakikada, Eze ile başlayan atakta Adanaspor golü buldu. Savunmanın uzaklaştırmakta güçlük çektiği topla ceza sahası dışında Celil buluşan isimdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda savunmada Ahmet Kesim'e çarpan top Metin'i yanılttı ve Adanaspor öne geçti: 0-1

65'inci dakikada Milinkovic'in kullandığı köşe atışına Rusescu yükseldi. Bu oyuncun kafa vuruşunda top yan direkten geri geldi, dönen topu Ahmet Kesim tamamladı ve takımına beraberliği getird: 1-1.

69'uncu dakikada Del Valle sol kanatta seri bir şekilde rakiplerini geçip ceza sahasına girdi ve kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci İrfan Can'dan seken topu Milinkovic boş kale yerine üstten auta yolladı.

71'inci dakikada,Adanaspor atağında Eze kaleyi düşündü ve çektiği şutta Metin gole izin vermedi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

90+5'inci dakikada, Michel Landel ısrarla topu taşıyıp pasını sol kanattaki Del Valle'ye aktardı. Del Valle arka direğe kesti, Raul Rusescu tamamladı ve fileleri havalandırdı: 2-1.

90+6'ncı dakikada, Rusescu rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Rusescu topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 3-1.


- Giresun
Ahmet Kesim, Ahmet İlhan, Adanaspor, Giresun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adanaspor: 3-1 - Son Dakika Spor
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