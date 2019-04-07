Adanaspor - Abalı Denizlispor: 3-4
12 dakika önce
STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Alper Ulusoy, Yusuf Bozdoğan, Abdullah Bora ÖzkaraADANASPOR: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Digao, Abdulkadir Özdemir (Dk. 78 Renan Diniz), Ahmet Dereli (Dk. 73 Bagayoko), Gökhan Sazdağı, Furkan Özçal (Dk.
STAT: 5 Ocak Fatih
Terim
HAKEMLER: Alper Ulusoy
, Yusuf Bozdoğan
, Abdullah Bora
Özkara
ADANASPOR: İrfan Can
Eğribayat, Onur Akbay
, Veli Kızılkaya
, Özkan Taştemur, Digao, Abdulkadir Özdemir
(Dk. 78 Renan Diniz), Ahmet Dereli
(Dk. 73 Bagayoko), Gökhan Sazdağı
, Furkan Özçal
(Dk. 86 Kenan Karışık
), Hakan Barış
, Kone
ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı
, Kerem Can
Akyüz, Burak Altıparmak
(Dk. 73 Kehinde), Oğuz Yılmaz
, Aissati, Alperen Babacan (Dk. 44 Furkan Şeker
), Recep Niyaz
, Mbamba (Dk. 55 Burak Çalık
), Mehmet Akyüz
, Ziya Alkurt
GOLLER: Dk. 50 Kone, Dk. 69 Furkan Özçal, Dk. 90+6 (P) Hakan Barış (Adanaspor
) - Dk. 59 - Dk. 89 Recep Niyaz, Dk. 74 Kehinde, Dk. 90+9 Burak Çalık (Abalı Denizlispor
)
KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Hakan Barış (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Kone, Digao, Veli Kızılkaya (Adanaspor) - Kehinde, Kerem Can Akyüz, Aissati, Burak Çalık (Abalı Denizlispor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Adanaspor'u 4-3 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:44 Kaynak: DHA
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