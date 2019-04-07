Son Dakika Haberleri: Adanaspor - Abalı Denizlispor: 3-4

Adanaspor - Abalı Denizlispor: 3-4

12 dakika önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Alper Ulusoy, Yusuf Bozdoğan, Abdullah Bora ÖzkaraADANASPOR: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Digao, Abdulkadir Özdemir (Dk. 78 Renan Diniz), Ahmet Dereli (Dk. 73 Bagayoko), Gökhan Sazdağı, Furkan Özçal (Dk.

Adanaspor - Abalı Denizlispor: 3-4, System.String[]


STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Yusuf Bozdoğan, Abdullah Bora Özkara

ADANASPOR: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Digao, Abdulkadir Özdemir (Dk. 78 Renan Diniz), Ahmet Dereli (Dk. 73 Bagayoko), Gökhan Sazdağı, Furkan Özçal (Dk. 86 Kenan Karışık), Hakan Barış, Kone

ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak (Dk. 73 Kehinde), Oğuz Yılmaz, Aissati, Alperen Babacan (Dk. 44 Furkan Şeker), Recep Niyaz, Mbamba (Dk. 55 Burak Çalık), Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt

GOLLER: Dk. 50 Kone, Dk. 69 Furkan Özçal, Dk. 90+6 (P) Hakan Barış (Adanaspor) - Dk. 59 - Dk. 89 Recep Niyaz, Dk. 74 Kehinde, Dk. 90+9 Burak Çalık (Abalı Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Hakan Barış (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Kone, Digao, Veli Kızılkaya (Adanaspor) - Kehinde, Kerem Can Akyüz, Aissati, Burak Çalık (Abalı Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Adanaspor'u 4-3 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:44 Kaynak: DHA

Furkan Özçal, Veli Kızılkaya, Adanaspor, Spor
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