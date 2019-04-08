Adanaspor - Abalı Denizlispor: 3 - 4

STAT: 5 Ocak Fatih
Terim
HAKEMLER: Alper Ulusoy
xx, Yusuf Bozdoğan
xx, Abdullah Bora
Özkara
ADANASPOR: İrfan Can
xx, Veli xx, Onur xx, Digao xx, Özkan xx, Hakan xx, Furkan xx, Gökhan xx, Abdulkadir xx (Renan Diniz dk. 77 x), Ahmet xx (Bagayoko dk. 73 x), Kone xx
ABALI DENİZLİSPOR: Adam xx, Alperen x (Furkan dk. 44 x), Oğuz xx, Burak Altıparmak xx (Kehinde dk.73 x), Kerem xx, Abdulkerim xx, Ziya xx, İsmail xx, Recep xx, Kibong x (Burak Çalık
dk.56 x), Mehmet xx
SARI KARTLAR: Kone, Digao (Adanaspor
)
GOLLER: Kone (dk.50) Furkan (dk.68), Hakan Barış
(dk. 90 penaltı) (Adanaspor) Recep (dk.60) Kehinde (dk.74), Necip Niyaz (dk. 89), Burak Çalık (dk 90+3) (Abalı Denizlispor
)
ADANA, - SPOR Toto 1'inci Lig 28'inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Abalı Denizlispor'u ağırladı. 7 göllü maçta Adanaspor, Abalı Denizlispor'a 3-4 yenildi.
Maçtan dakikalar
15'inci dakika Adanaspor'da sağ kanattan Digao'nun ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Furkan'ın topu, az farkla yandan dışarı çıktı.
25'inci dakika Adanaspor'da Furkan'ın ara pasında ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı
, uygun pozisyonda yararlanamadı, top dışarı çıktı.
27'inci dakika Adanaspor'da Veli'nin savunmada pas hatası yapması sonucu topu kapan Abalı Denizlisporli Ziya'nin sert şutunu, kaleci İrfan Can iki hamlede çıkardı. İlk yarı golsüz sona erdi.
50'inci dakikada Adanaspor'da Ahmet Dereli
'nin ortasında Kone'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.1-0.
60'inci dakikada Abalı Denizlispor'da Furkan'ın ortasında Recep Niyaz
'ın kafa vuruşunda beraberlik gölü geldi.1-1.
68'inci dakikada Adanaspor'da Gökhan'ın yaklaşık 30 metre topu sürmesinin ardından attığı pasta topla buluşan Ahmet Dereli'nin gelişine vuruşunda top üst direğe çarptı. Furkan dönen topu kafa şutu ile ağlarla buluşturdu. 2-1.
74'üncü dakikada serbes vuruş şansı yakalayan Abalı Denizlispor'da Furkan'ın ortasına Kehinde boş pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-2
89'uncu dakikada Abalı Denizlispor'da Ziya'nın ortasında Recep Niyaz'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-3.
90'ıncı dakikada Abalı Denizlisporlu Kehinde ceza alanı içerisinde Onur'u düşürdü hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Barış topu ağlarla buluşturdu. 3-3.
90+3'te Adanaspor ceza sahası alanı içerisinde oluşan karambolde Burak Çalık gelişine şutunda topu ağlarla buluşturdu. 3-4. Karşılaşma konuk ekip Abalı Denizlispor'un 4-3 galibiyetiyle sona erdi.