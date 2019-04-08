Son Dakika Haberleri: Adanaspor - Abalı Denizlispor: 3 - 4

Adanaspor - Abalı Denizlispor: 3 - 4

32 dakika önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Alper Ulusoy xx, Yusuf Bozdoğan xx, Abdullah Bora ÖzkaraADANASPOR: İrfan Can xx, Veli xx, Onur xx, Digao xx, Özkan xx, Hakan xx, Furkan xx, Gökhan xx, Abdulkadir xx (Renan Diniz dk. 77 x), Ahmet xx (Bagayoko dk.

Adanaspor - Abalı Denizlispor: 3 - 4, System.String[]
STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy xx, Yusuf Bozdoğan xx, Abdullah Bora Özkara

ADANASPOR: İrfan Can xx, Veli xx, Onur xx, Digao xx, Özkan xx, Hakan xx, Furkan xx, Gökhan xx, Abdulkadir xx (Renan Diniz  dk. 77 x), Ahmet xx (Bagayoko dk. 73 x), Kone xx

ABALI DENİZLİSPOR: Adam xx, Alperen x (Furkan dk. 44 x), Oğuz xx, Burak  Altıparmak xx (Kehinde dk.73 x), Kerem xx, Abdulkerim xx, Ziya xx, İsmail xx, Recep xx, Kibong x (Burak Çalık dk.56 x), Mehmet xx

SARI KARTLAR: Kone, Digao  (Adanaspor)

GOLLER: Kone (dk.50) Furkan (dk.68), Hakan Barış (dk. 90 penaltı) (Adanaspor) Recep (dk.60) Kehinde (dk.74), Necip Niyaz (dk. 89), Burak Çalık (dk 90+3) (Abalı Denizlispor)

ADANA, - SPOR Toto 1'inci Lig 28'inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Abalı Denizlispor'u ağırladı. 7 göllü maçta Adanaspor, Abalı Denizlispor'a 3-4 yenildi. 

Maçtan dakikalar

15'inci dakika Adanaspor'da sağ kanattan Digao'nun ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Furkan'ın topu, az farkla yandan dışarı çıktı.

25'inci dakika Adanaspor'da Furkan'ın ara pasında ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı, uygun pozisyonda yararlanamadı, top dışarı çıktı.

27'inci dakika Adanaspor'da Veli'nin savunmada pas hatası yapması sonucu topu kapan Abalı Denizlisporli Ziya'nin sert şutunu, kaleci İrfan Can iki hamlede çıkardı. İlk yarı golsüz sona erdi.

50'inci dakikada Adanaspor'da Ahmet Dereli'nin ortasında Kone'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.1-0.

60'inci dakikada Abalı Denizlispor'da Furkan'ın ortasında Recep Niyaz'ın kafa vuruşunda beraberlik gölü geldi.1-1.

68'inci dakikada Adanaspor'da Gökhan'ın yaklaşık 30 metre topu sürmesinin ardından attığı pasta topla buluşan Ahmet Dereli'nin gelişine vuruşunda top üst direğe çarptı. Furkan dönen topu kafa şutu ile ağlarla buluşturdu. 2-1.

74'üncü dakikada serbes vuruş şansı yakalayan Abalı Denizlispor'da Furkan'ın ortasına Kehinde boş pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-2

89'uncu dakikada Abalı Denizlispor'da Ziya'nın ortasında Recep Niyaz'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-3.

90'ıncı dakikada Abalı Denizlisporlu Kehinde ceza alanı içerisinde Onur'u düşürdü hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Barış topu ağlarla buluşturdu. 3-3.

90+3'te Adanaspor ceza sahası alanı içerisinde oluşan karambolde Burak Çalık gelişine şutunda topu ağlarla buluşturdu. 3-4. Karşılaşma konuk ekip Abalı Denizlispor'un 4-3 galibiyetiyle sona erdi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:25 Kaynak: DHA

İrfan Can, Alper Ulusoy, Denizlispor, Adanaspor, Spor
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