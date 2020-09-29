Adanaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Adanaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Evde bizi izleyen seyircilerimize güzel bir galibiyet armağan etmek isteriz. Onlar da pandemi kuralları çerçevesinde galibiyeti evlerinde kutlarlar.

Adanaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Evde bizi izleyen seyircilerimize güzel bir galibiyet armağan etmek isteriz. Onlar da pandemi kuralları çerçevesinde galibiyeti evlerinde kutlarlar." dedi.

Turuncu-beyazlılar, 4 Ekim Pazar günü Adana Demirspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını teknik direktör Ceylan yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde sürdürüyor.

Ceylan, antrenmandan önce düzenlediği basın toplantısında, yıllar önce oynadığı kulüpte teknik direktör olarak görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kendisini evinde gibi hissettiğini ifade eden Ceylan, başarılı olmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Ceylan, takımın savunmada iyi işler yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Henüz gol yemedik. İyi yaptığımız işlerin yanında eksiklerimiz var. İyi yaptığımız şeylerde ısrar edeceğiz, eksik olduğumuz tarafları düzeltmeye çalışacağız. Bunların hepsi için zamana ihtiyacımız var. Oyuncularımın öğrenmeye çok açık olduğunu gördüm. İstekli ve genç oyuncular, onu fırsata çevirmeyi planlıyoruz. İnşallah da çevirebiliriz."

Oyuncuların istediklerini sahaya yansıttığını vurgulayan Ceylan, "Bir takımı alışılmış oyun düzeninin dışına çıkartmak kolay değil. Ben hızlı, tempolu, rakip kaleye çok giden bir takım hayal ediyorum. Bunu da çok çalışarak başarabiliriz. Skor üretmemiz lazım, bununla ilgili çalışacağız. Bu ligde bir takımın iyi savunma yapıyor olması büyük bir avantaj. Ligin istatistiklerine baktığınızda, en çok atandan ziyade en az yiyenin başarılı olduğunu göreceksiniz. Orada iyiyiz ama yeterli değil, daha çok geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Ceylan, transferle ilgili ise "Hayalperest transferlerle kulübü çok büyük mali yüklerin altına sokup, borçlandırarak uzun vadede iyi bir sonuç elde edemeyiz. Bir sistem ve düzen kurmalıyız. Geçişler biraz zor olur ama kulübün ayakta kalması için yapmamız lazım. İhtiyaçlar olursa, kulübün ekonomik yapısı içerisinde çözülebilirse çözülür. Çözülemezse elimizdeki oyuncularla, her gün onlara biraz daha katarak hep beraber gelişir, bu yükün altından kalkmaya çalışırız." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor ve Adanaspor'un Türk futbolunun köklü camialarından olduğunu kaydeden Ceylan, "Medeni çerçevede iki takımın taraftarı da sahada oyuncularım da o coşkuyu canlı olarak yaşasın isterdim. Derbinin havası başkadır, oyuncularım onun bilincinde. En azından evde bizi izleyen seyircilerimize güzel bir galibiyet armağan etmek isteriz. Onlar da pandemi kuralları çerçevesinde galibiyeti evlerinde kutlarlar. Ligin daha başındayız. Derbinin havası başkadır, oyuncu daha kolay motive olur. Oyuncularımıza güveneceğiz, inanacağız. İsteklerimizi söyleyip, çalıştıracağız, biraz da onların performansına bakacağız." diye konuştu.

Adana Demirspor, Murat Ceylan, Adanaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi         
19:23
Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi         
18:51
Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Balotelli ile ilgilenmiyoruz Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Balotelli ile ilgilenmiyoruz         
18:09
Son Dakika: Ermenistan'ın Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama         
17:28
İstanbul'da hayatı durduran dolu yağışı, çok sayıda kuşu telef etti İstanbul'da hayatı durduran dolu yağışı, çok sayıda kuşu telef etti         
16:53
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı         
15:44
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 19:49:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adanaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei