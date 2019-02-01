Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Afyonkarahisar Yolcusu

Adanaspor, Afyonkarahisar Yolcusu

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Afyonkarahisar'a gitmek için yola çıkacak.

Adanaspor, Afyonkarahisar Yolcusu, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Afyonkarahisar'a gitmek için yola çıkacak.

Turuncu-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 3 Şubat Pazar günü saat 16.00'da, Zafer Stadı'nda oynanacak olan Afjet Afyonspor-Adanaspor karşılaşmasını Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek.

Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı ve Onur Akbay maçta görev alamayacak. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:17 Kaynak: İHA

Afyon, Adanaspor, Spor
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