Adanaspor, Afyonkarahisar Yolcusu
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Afyonkarahisar'a gitmek için yola çıkacak.
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adanaspor
, yarın sabah saatlerinde Afyonkarahisar
'a gitmek için yola çıkacak.
Turuncu-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Osman Yereşen
Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 3 Şubat Pazar günü saat 16.00'da, Zafer Stadı'nda oynanacak olan Afjet Afyonspor-Adanaspor karşılaşmasını Antalya
bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek.
Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı
ve Onur Akbay
maçta görev alamayacak. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:17 Kaynak: İHA
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