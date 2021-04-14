Adanaspor-Akhisarspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 30. haftasında, sahasında Akhisarspor'u 3-1 yenen Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, aldıkları galibiyetle ligin kalan maçları için büyük avantaj sağladıklarını söyledi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki hafta önce Beypiliç Boluspor galibiyetiyle önemli bir avantaj yakaladıklarını anımsattı.

Geçen haftaki Ankaraspor mağlubiyetinin kendilerini sıkıntıya soktuğunu ifade eden Arın, şöyle konuştu:

"Akhisarspor ile aramızdaki puan farkını açmak ve ikili averajda öne geçmek için çalışmalarımızı yaptık. Akhisarspor'un kazanmaktan başka şansı yoktu. Maça erken golle başladık. Öne geçtikten sonra rakibe pozisyonlar verdik. Üçüncü bölgeye çıkışlarda son pasları doğru yapabilseydik biz de pozisyonlar bulacaktık. Çok 'git-gel'li bir maçtı, bulduğumuz penaltıyla ilk yarıyı 2-0 önde bitirdik. İkinci yarı yediğimiz gol biraz paniklememize neden oldu. Sonradan oyuna giren oyuncularımızın katkısıyla bulduğumuz 3. golle maçı kazandık. Bu yeni statta ilk defa maç kazandık. Sahada keyif veren her iki takım oyuncularını da kutluyorum. Kazandık, kalan maçlar için çok büyük bir avantaj sağladık. İnşallah son maçlarımızı da en iyi şekilde oynayıp, ligi bitirmeye özen göstereceğiz."

Göksu: "Önümüze bakarak 4 maçı da kazanmak mecburiyetindeyiz"

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu da zor bir maç oynayacaklarını bildiklerini dile getirdi.

İyi oynamadıklarını aktaran Göksu, şunları kaydetti:

"Rakip daha iyi oynadı. Zaman zaman iyi oynadık diyebilirim. Çok erken gol yedik. 4. dakikada gol kaçırdık. Bu tip maçlarda gol kaçırdığınız ve iyi oynamadığınız zaman mağlubiyet kendiliğinden geliyor. Maçtan önce '5 maçın 3'ünü kazanacağız' diye düşünmüştüm ama artık önümüze bakarak 4 maçı da kazanmak mecburiyetindeyiz. İnşallah önümüzdeki 4 maçı kazanarak ortalara doğru geliriz diye düşünüyorum."