Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Altay Maçı Hazırlıklarına Başladı

Adanaspor, Altay Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Adanaspor, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Adanaspor, Altay Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Adanaspor, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

9 Şubat Cumartesi günü Altay ile karşılaşacak Adanaspor'da maçın hazırlıkları başladı. Osman yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmanda rejenerasyon çalışması yapan turuncu-beyazlılarda yeni transfer Furkan Özçal da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla sürecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:52 Kaynak: İHA

Adanaspor, Altay, Spor
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