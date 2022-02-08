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Amadou Ciss Adanaspor'da - Son Dakika

Amadou Ciss Adanaspor'da

08.02.2022 22:59
Amadou Ciss Adanaspor'da

Adanaspor, Senegalli futbolcu Amadou Ciss'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Adanaspor, Senegalli futbolcu Amadou Ciss'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'da transferin son saatlerinde transfer açıklaması geldi. Kulüp sosyal medyasından yapılan açıklamada konuyla ilgili "Başkan Vekilimiz Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Fransa Lig 2 ekibi Amiens SC takımında forma giyen Senegalli 22 yaşındaki Amadou Ciss kendisini Turuncu-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulübümüz, santrafor ve kanat oyuncusu Amadou Cİss ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar anlaşmıştır" denildi.

(Zafer Şahin/İHA)

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Spor Toto, Adanaspor, Fransa, Amiens, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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