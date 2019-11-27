Son Dakika Haberleri: Adanaspor Başkan Vekili Doygun: "Takımın satılacağı iddiaları asılsız"
Son Dakika Spor Adanaspor Başkan Vekili Doygun: 'Takımın satılacağı iddiaları asılsız' - Son Dakika Spor

Adanaspor Başkan Vekili Doygun: "Takımın satılacağı iddiaları asılsız"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kulüp başkan vekili Erkin Doygun, takımlarının satılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adanaspor Başkan Vekili Doygun:

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kulüp başkan vekili Erkin Doygun, takımlarının satılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Doygun, Adanaspor AŞ'nin satılacağı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Doygun, "Son dönemlerde, kamuoyunda Adanaspor AŞ ile ilgili satış ve devir yapılacağı yönünde çıkan haberler asılsız ve mesnetsiz olup, taraftarımızın bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini bildiririz." ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:02 Kaynak: AA
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