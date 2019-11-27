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Adanaspor Başkan Vekili Doygun: "Takımın satılacağı iddiaları asılsız"
6 saat önce
Doygun, Adanaspor AŞ'nin satılacağı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Doygun, Adanaspor AŞ'nin satılacağı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Doygun, "Son dönemlerde, kamuoyunda Adanaspor AŞ ile ilgili satış ve devir yapılacağı yönünde çıkan haberler asılsız ve mesnetsiz olup, taraftarımızın bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini bildiririz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:23
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