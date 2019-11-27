Son Dakika Haberleri: Adanaspor Başkan Vekili Doygun: "Takımın satılacağı iddiaları asılsız"
Son Dakika Spor Adanaspor Başkan Vekili Doygun: 'Takımın satılacağı iddiaları asılsız' - Son Dakika Spor

Adanaspor Başkan Vekili Doygun: "Takımın satılacağı iddiaları asılsız"

6 saat önce

Doygun, Adanaspor AŞ'nin satılacağı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Adanaspor Başkan Vekili Doygun:

Doygun, Adanaspor AŞ'nin satılacağı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.


İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Doygun, "Son dönemlerde, kamuoyunda Adanaspor AŞ ile ilgili satış ve devir yapılacağı yönünde çıkan haberler asılsız ve mesnetsiz olup, taraftarımızın bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini bildiririz." ifadesini kullandı.


Adanaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Can Yaman, Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti: Kıvanç satılmamış
İSKİ'den "yüzde 80 zam" iddialarına yanıt: Artış değil indirim yapıldı Kosova cumhurbaşkanı arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı Esra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 03:17:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adanaspor Başkan Vekili Doygun: "Takımın satılacağı iddiaları asılsız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]