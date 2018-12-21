Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Bolu Yolcusu

Adanaspor, Bolu Yolcusu

3 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah hava yolu ile Ankara'ya oradan da Bolu'ya geçecek.

Adanaspor, Bolu Yolcusu, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah hava yolu ile Ankara'ya oradan da Bolu'ya geçecek.

Turuncu-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Gençlik Stadı'nda Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Adana'daki hazırlıklarını tamamladı.

23 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Osmanlıspor-Adanaspor karşılaşmasını Trabzon bölgesinden Yasin Kol yönetecek.

Çukurova ekibi, 22 Aralık Cumartesi günü konaklayacağı otelde son çalışmasını yapıp maç saatini bekleyecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:53 Kaynak: İHA

Adanaspor, Bolu, Spor
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