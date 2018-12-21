Adanaspor, Bolu Yolcusu
3 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah hava yolu ile Ankara'ya oradan da Bolu'ya geçecek.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Adanaspor
, yarın sabah hava yolu ile Ankara
'ya oradan da Bolu
'ya geçecek.
Turuncu-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Gençlik Stadı'nda Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Adana'daki hazırlıklarını tamamladı.
23 Aralık
Pazar günü saat 13.30'da Bolu Atatürk
Stadı'nda oynanacak olan Osmanlıspor-Adanaspor karşılaşmasını Trabzon
bölgesinden Yasin Kol yönetecek. Çukurova
ekibi, 22 Aralık Cumartesi günü konaklayacağı otelde son çalışmasını yapıp maç saatini bekleyecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:53 Kaynak: İHA
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