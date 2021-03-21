Adanaspor-Bursaspor maçının ardından - Son Dakika

Adanaspor-Bursaspor maçının ardından

21.03.2021 21:43
Adanaspor-Bursaspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bursaspor'a sahasında 3-0 yenilen Adanaspor'da teknik sorumlu Eyüp Arın, "Maçı 3-0 kaybettik. Bursaspor'u galibiyetlerinden ötürü kutluyorum.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bursaspor'a sahasında 3-0 yenilen Adanaspor'da teknik sorumlu Eyüp Arın, "Maçı 3-0 kaybettik. Bursaspor'u galibiyetlerinden ötürü kutluyorum." dedi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya kazanmak için çıktıklarını söyledi.

Oyuncularının coşku ve istekle sahaya çıktığını ifade eden Arın, şöyle konuştu:

"Skor üretmekte beceri sağlayamadık. Penaltıdan önce direkten dönen topumuz vardı. Yine penaltı öncesi verilmeyen faul vardı ve arkasına penaltı çalındı. İlk yarıyı 1-0 geride bitirdik. İkinci yarı skora dengeyi sağlamak için sahaya çıktık. Bunun için çaba sarf ettiler. Yediğimiz ikinci gol sonrası maalesef oyundaki dengeler değişti. Baskımız devam etti göründü ama pozisyon üretmede yine sıkıntı yaşadık. Maçı 3-0 kaybettik. Bursaspor'u galibiyetlerinden ötürü kutluyorum."

Fazlı Tan: "Play-off hedefimizi de sonuna kadar kovalamak istiyoruz"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan da matematiksel olarak play-off hedeflerinin devam ettiğini kaydetti.

Mücadelelerini sahaya yansıtmaya devam edeceklerini aktaran Tan, şunları kaydetti:

"Rakip ligde kalma adına kritik bir yerde. Evinde oynadıkları maçtan galip ayrılıp tehlikeli bölgeden biraz olsun uzaklaşmak istiyorlardı. Rakibimiz bize göre daha iyi oynadı. Maça istekli ve arzulu başladı. O dönemde takım savunmasını çok iyi uyguladık. Rakibe ciddi anlamda pozisyon vermedik. Hızlı hücumu tercih ettik, bunlardan birisi penaltı oldu. Penaltıdan sonra 1-0 öne geçtik ve devreyi bu şekilde bitirdik. İkinci yarı hemen hemen aynı şekilde rakibimiz baskılı başladı. O dönemde takım savunmasını iyi uyguladık ve rakibimizin ciddi pozisyonları olmadı. Rakibimiz üçüncü bölgede biraz zayıf kaldı, ikinci bölgede topu çeviren taraftı. 3-0'dan sonra rakibimiz oyundan iyice düştü. Topun hakimiyeti bize geçti. Süreyi erittik ve kazandık. Böyle zor bir maçta önemli bir 3 puan alıp evimize mutlu dönüyoruz. Önümüzdeki milli takım arası var. Oyuncularımıza izin vereceğiz. Daha sonra Altay maçı hazırlıklarına moral ve motivasyonla başlayacağız. Üst üste ikinci galibiyetimizi aldık, bir seri yakaladık. Seriyi de devam ettirmek ve play-off hedefimizi de sonuna kadar kovalamak istiyoruz."

Futbol Federasyonu, Eyüp Arın, Adanaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor-Bursaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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