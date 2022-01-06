Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlı takım, Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda, ısınma, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma gerçekleştirildi.

Karafırtınalar, antrenmanın ardından, Yeni Adana Stadı zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Bursaspor maçını İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacaklarını anımsattı.

Bursaspor maçı için yarın İstanbul'a hareket edeceklerini belirten Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"İçeride oynamamız gereken maçı, sahamızın bakımda olması nedeniyle İstanbul'da oynayacağız. Bizim için bir dezavantaj gibi görünse de neticede maç yine yeşil sahada oynanacak. Mücadele eden, istek ve arzusu yüksek olan takım mutlaka maçı değerlendirecektir. Biz de o takım olmak istiyoruz. Oyuncularım onun için mücadele edecek. İçerisi, dışarısı fark etmiyor bizim için. Bursaspor maçını kazanıp ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz."