Üye Girişi
Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

06.01.2022 15:20

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlı takım, Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda, ısınma, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma gerçekleştirildi.

Karafırtınalar, antrenmanın ardından, Yeni Adana Stadı zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Bursaspor maçını İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacaklarını anımsattı.

Bursaspor maçı için yarın İstanbul'a hareket edeceklerini belirten Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"İçeride oynamamız gereken maçı, sahamızın bakımda olması nedeniyle İstanbul'da oynayacağız. Bizim için bir dezavantaj gibi görünse de neticede maç yine yeşil sahada oynanacak. Mücadele eden, istek ve arzusu yüksek olan takım mutlaka maçı değerlendirecektir. Biz de o takım olmak istiyoruz. Oyuncularım onun için mücadele edecek. İçerisi, dışarısı fark etmiyor bizim için. Bursaspor maçını kazanıp ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz."

Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500

Adanaspor, Bursaspor, Spor Toto, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video! Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video!         
15:42
Eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da karşı karşıya gelecek Eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da karşı karşıya gelecek         
15:23
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
15:41 Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video!
15:32 Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak
15:22 Yeni araştırma! Hem muhalefet hem iktidar seçmenleri 2022'den umutsuz!
15:22 Eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da karşı karşıya gelecek
15:19 Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı
15:17 Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu
15:17 Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti
15:07 Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti
15:03 Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık uzmanlarından muhasebe denetmeni kadrosu talebi
14:59 Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 15:47:20. #1.12#
SON DAKİKA: Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement