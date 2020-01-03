Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti

6 saat önce

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'dan savunma oyuncusu Savaş Polat'ın, sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti, System.String[]

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'dan savunma oyuncusu Savaş Polat'ın, sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.


Açıklamada, İstanbul'da Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül'le bir araya gelen Savaş'ın, kendisini turuncu-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ifade edildi.


Ayrıca, kariyerinde son olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'da görev yapan Canberk Dilaver'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Canberk Dilaver, Savaş Polat, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:32 
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