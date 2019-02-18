Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Coşkun Demirbakan ile Yollarını Ayırdı

Adanaspor, Coşkun Demirbakan ile Yollarını Ayırdı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı.

Adanaspor, Coşkun Demirbakan ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı. Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulpor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da taraftarın istifaya çağırdığı Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istifasına dair sorulara sert bir dille cevap vermişti. Demirbakan, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ün göndermediği sürece takımın başında kalacağını açıkladı. Ancak akşam saatlerinde kulüp yöneticileriyle görüşen Coşkun Demirbakan ile bugün yollar ayrıldı. Turuncu-beyazlılar bu sabah yapılan antrenmana Ali Asım Balkaya yönetiminde çıkarken, Adanaspor kulübü ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

(Rüşan Anıl Atar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:21 Kaynak: İHA

Adanaspor, Güncel
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