Adanaspor, Coşkun Demirbakan ile Yollarını Ayırdı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı. Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulpor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da taraftarın istifaya çağırdığı Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istifasına dair sorulara sert bir dille cevap vermişti. Demirbakan, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül
'ün göndermediği sürece takımın başında kalacağını açıkladı. Ancak akşam saatlerinde kulüp yöneticileriyle görüşen Coşkun Demirbakan ile bugün yollar ayrıldı. Turuncu-beyazlılar bu sabah yapılan antrenmana Ali Asım Balkaya
yönetiminde çıkarken, Adanaspor kulübü ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
(Rüşan Anıl Atar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:21 Kaynak: İHA
Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın Görevine Son Verdi
Hackerların Yeni Gözdesi İnternet Bağlantılı Buzdolapları Oldu
Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı
Benzine 27 Kuruş Zam Geldi