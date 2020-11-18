Adanaspor'da 3 futbolcu pozitif

Adanaspor Kulübü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada," Oyuncularımız izole edilmiş olup, Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Futbol Federasyonu 'nun protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor 'da bugün yapılan korona virüs testinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu.

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