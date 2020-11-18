Adanaspor'da 3 futbolcu pozitif - Son Dakika

Adanaspor'da 3 futbolcu pozitif

18.11.2020 22:02
Adanaspor'da 3 futbolcu pozitif, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da bugün yapılan korona virüs testinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da bugün yapılan korona virüs testinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı öncesinde korona virüs testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda 3 futbolcunun pozitif çıktığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Adanaspor Kulübü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada," Oyuncularımız izole edilmiş olup, Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adanaspor'da 3 futbolcu pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Cumartesi, Adanaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adanaspor'da 3 futbolcu pozitif - Son Dakika Spor


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