Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

Adanaspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

18 dakika önce

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adanaspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan turuncu-beyazlılar, açma-germe hareketleriyle çalışmayı tamamladı.

Adanaspor, Afjet Afyonspor ile 3 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Zafer Stadyumu'nda karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Osman Yereşen, Adanaspor, Spor
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