Adanaspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları
18 dakika önce
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen
Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan turuncu-beyazlılar, açma-germe hareketleriyle çalışmayı tamamladı.
Adanaspor, Afjet Afyonspor ile 3 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Zafer Stadyumu'nda karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:21 Kaynak: AA
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