Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

Adanaspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları

24 dakika önce

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleri, koşu, pas ve taktik çalışmanın gerçekleştirildiği antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Kentteki hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz ekibi, yarın sabah Afyonkarahisar'a gidecek. Burada, konaklayacağı otelde son çalışmasını yapacak Adanaspor, daha sonra maç saatini bekleyecek.

Adanaspor'da sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı ve Onur Akbay forma giyemeyecek.

Pazar günü saat 16.00'da başlayacak Afjet Afyonspor-Adanaspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Osman Yereşen, Adanaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı Inter Taraftarları, Domagoj Vida'nın Transfer Edilmemesi Nedeniyle Yönetimi Eleştirdi

Fatih Terim, Yeni Transferler Kostas Mitroglou ve Luyindama'yı Maç Kadrosuna Aldı İspanya Kral Kupasında Barcelona, Real Madrid ile Eşleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]