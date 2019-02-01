Adanaspor'da Afjet Afyonspor Maçı Hazırlıkları
24 dakika önce
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen
Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleri, koşu, pas ve taktik çalışmanın gerçekleştirildiği antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Kentteki hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz
ekibi, yarın sabah Afyonkarahisar
'a gidecek. Burada, konaklayacağı otelde son çalışmasını yapacak Adanaspor, daha sonra maç saatini bekleyecek.
Adanaspor'da sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı
ve Onur Akbay
forma giyemeyecek.
Pazar günü saat 16.00'da başlayacak Afjet Afyonspor-Adanaspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:00 Kaynak: AA
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