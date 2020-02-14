Adanaspor'da alt sıralardan kurtulma hesapları yapılıyor

TFF 1. Lig'de 17 puanla 16'ncı sırada yer alan Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, bulundukları konumdan taraftarları ve oyuncuları sayesinde kurtulacaklarını söyledi.

Arın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlıklar nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

Geçen hafta Adana Demirspor'a 4-1 kaybettiklerini anımsatan Arın, 17 Şubat Pazartesi günü sahalarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceklerini belirtti.

Arın, ligde "ateş hattında" bulunduklarının altını çizerek, "Kaybedilen maçtan sonra ister istemez etkileniliyor. Bu camianın hem taraftarı hem de içinden biriyim. Biz de etkilendik ama nihayetinde profesyonelce bu işe devam edeceğiz. Oyuncularımızın da morali çok bozuk. Çok iyi hazırlanmışlardı ve iyi konsantre olmuşlardı. Bizim iyi hazırlanmamız ve konsantre olmamız ters tepti. Maçın başında gol yememiz oyun planımızı, disiplinimizi bozdu. Futbolun içinde olan şeylerdi. Oyuncularımızla bunları konuştuk." şeklinde görüş belirtti.

"Daha zor günleri aştık"

Geride kalan maçlara değil, önlerine bakmaları gerektiğini vurgulayan Arın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toparlanmaya çalıştık ve toparlandık da. Geriye dönmeyeceğiz, arkamıza bakmayacağız ama hatalarımızı unutmadan yarınlara hazırlanacağız. En önemli maç, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Çok puana ihtiyacımız var. Acil bir şekilde 3-4 hafta galibiyet serisi yapıp, en azından bulunduğumuz konumdan biraz daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Alttakilerle puan farkını açmak, üst gruba yaklaşmak istiyoruz."

Arın, ligde zorlu 13 hafta kaldığını vurgulayarak, "Taraftarlarımız destek verme konusunda çok enerjik. Onların enerjilerini sahadaki futbolculara olumlu yönde vereceğini düşünüyorum. Hep birlikte daha zor günleri aştık. Bugün bulunduğumuz konumdan da taraftarlarımız ve oyuncularımız sayesinde kurtulacağız." değerlendirmesinde bulundu.