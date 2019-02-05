Adanaspor'da Altay Maçı Hazırlıkları Başladı
16 dakika önce
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında evinde oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı.
Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında evinde oynayacağı Altay
maçı hazırlıklarına başladı.
Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen
Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı. Çukurova
ekibinin antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kulübün yeni transferi Furkan Özçal
, takımla ilk idmanına çıktı.
Adanaspor, 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim
Stadı'nda Altay'la karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:15 Kaynak: AA
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