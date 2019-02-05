Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Altay Maçı Hazırlıkları Başladı

Adanaspor'da Altay Maçı Hazırlıkları Başladı

16 dakika önce

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında evinde oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı.

Adanaspor'da Altay Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında evinde oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.

Çukurova ekibinin antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kulübün yeni transferi Furkan Özçal, takımla ilk idmanına çıktı.

Adanaspor, 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Altay'la karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:15 Kaynak: AA

Osman Yereşen, Adanaspor, Altay, Spor
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