Adanaspor'da Altay Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor
35 dakika önce
Adanaspor, Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Adanaspor
, Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim
Stadyumu'nda oynayacağı Altay
maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Osman Yereşen
Tesisleri'nde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman sıçrama ve çıkış çalışmasıyla devam etti. Turuncu-beyazlılar dar alanda yapılan çift kale maçlarla ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.
Antrenmana sakatlığı bulunan Goran Karacic katılmazken, Digao, Enes ve Diniz takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Adanaspor, Altay maçının hazırlıklarını 8 Şubat Cumartesi günü saat 11.30'da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:30 Kaynak: İHA
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